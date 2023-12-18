100 جنية لهذه الفئات فقطّ!! .. تاريخ صرف السلع التموينية شهر يناير بالزيادة المقررة من الوزارة

بالتزامن مع اقتراب بداية شهر يناير 2024 يبحث الكثير من المواطنين في الفترة الاخيرة الماضية عن موعد صرف السلع التموينية شهر يناير 2024 حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن يبدأ صرف السلع التموينية بداية من يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 من خلال جميع منافذ وزارة التموين على مستوى الجمهورية ، وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول موعد صرف السلع التموينية شهر يناير.

موعد صرف السلع التموينية شهر يناير 2024

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن موعد صرف السلع التموينية شهر يناير 2024 وذلك من قبل جميع المواطنين حيث يبدأ صرف السلع التموينية بداية من اليوم الأول في الشهر ويستمر صرف السلع التموينية طوال أيام شهر يناير 2024 وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع التموينية بأسعار مخفضة في ظل غلاء الأسعار وجشع التجار خلال الفترة الاخيرة الماضية كما ازداد سعر السكر في جميع المحلات التجارية حتى وصل 50 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر السكر في التموين شهر يناير 2024

بعد معرفة موعد صرف السلع التموينية شهر يناير يبحث الكثير من المواطنين في الفترة الأخيرة الماضية عن سعر السكر في التموين حيث وصل سعر السكر إلى 13 جنيهًا على بطاقة التموين ، بينما تم توفير السكر الحر على بطاقة التموين بسعر 27 جنيهًا وتحصل كل أسرة عدد 4 أفراد على 2 كيلو سكر ، كما طمأنت وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع المواطنين بوجود كميات كبيرة ومخزون من السكر يكفي المواطنين حتى شهر أبريل 2024.