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مافيش وقت بسرعة “نزل حالًا تردد قناة اون تايم سبورت الرياضية” لمشاهدة مباراة الأهلي ضد فلومينينسي”
تردد قناة اون تايم سبورت الرياضية تعد قناة أون تايم سبورت من بين القنوات الرياضية الرائدة في الوقت الحالي تعرف بشعبية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، نظرا لقدرتها على نقل أبرز المباريات على الصعيدين المحلي والدولي وفي إعلان حديث، كشفت إدارة القناة عن خطوة مهمة لتحسين تجربة المشاهدين.
تردد قناة اون تايم سبورت الرياضية
حيث تقدم محتوى رياضيا متنوعا على مدار الساعة دون انقطاع وللتمتع بتجربة مشاهدة مثالية، أعلنت القناة مؤخرا عن تحديث تردد بثها، بهدف تحسين جودة الصوت والصورة تتكون أون تايم سبورت حاليا من ثلاث قنوات رياضية، حيث تكرس جهودها لتغطية الأحداث والأخبار الرياضية في مصر.
ترددات قناة اون تايم سبورت الرياضية
- التردد: 11681.
- معدل تصحيح الخطأ: 6\5.
- القمر الصناعي: النايل سات.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: أفقي.
البرامج التي تعرض من جلال قناة اون تايم سبورت الرياضية
- مساء أون تايم.
- ستاد مصر.
- ملاعب الأبطال.
- دقيقه 60.
- جمهور الثالثة.
- ملعب أون تايم.
- مونديال مصر.
ضبط تردد القناة على الجهاز الخاص بك
- افتح قائمة القنوات على جهاز الرسيفر الخاص بك.
- انتقل إلى قائمة البحث عن القنوات أو إعدادات الإشارة.
- قم بتحديد خيار البحث عن القنوات الجديدة أو التحديث.
- أدخل التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت.
- بعد البحث، قد يطلب منك تأكيد الضبط أو الحفظ اختر هذا الخيار.
- بعد اكتمال عملية البحث والضبط، انتقل إلى قائمة القنوات وابحث عن أون تايم سبورت الجديدة.
- احفظ التغييرات وابدأ في مشاهدة البرامج الرياضية المثيرة على القناة.