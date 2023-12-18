لقاء الشياطين الحمر يرعب البرازيل “موعد عرض مباراة الأهلي وفلومينينسي” ساعات قليلة تفصلنا عن المباراة

تألق النادي الأهلي المصري في كأس العالم للأندية 2023 بات حديث الساعة، حيث استطاع الفريق تحقيق فوزاً عريضاً على الاتحاد السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، مما جعله يتأهل إلى نصف النهائي ويفتح باب الأمل لتحقيق إنجاز تاريخي، التركيز الآن يتجه نحو المواجهة القادمة أمام فولمينسي البرازيلي في نصف النهائي، حيث يتطلع الأهلي لتحقيق الفوز وبلوغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه هذه المرحلة تحمل طابعاً خاصاً، حيث يتنافس الفريقان على مكان في النهائي، وهو ما يجعل المواجهة محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم.

موعد عرض مباراة الأهلي وفلومينينسي

موعد المباراة الحاسمة هو يوم الإثنين المقبل، الموافق 18 ديسمبر 2023، في ملعب الجوهرة بمدينة جدة، ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومليئة بالتحديات.

يشهد اللقاء ترقباً كبيراً من قبل الجماهير المصرية والبرازيلية، حيث يعتبر هذا الحدث الكروي فرصة لتحديد الفريق الذي سيمثل قارة أفريقيا في النهائي.

لمن لا يستطيع حضور المباراة، يقدم موقع البديل تغطية مميزة وشاملة عن أحداث المواجهة وآخر التحديثات، الصحيفة تقدم محتوى متنوعاً يشمل الأخبار، السياسة، الاقتصاد، وبالطبع الرياضة، مما يجعلها مصدراً متكاملاً للقراء.

لمتابعي الحدث في الدول العربية، يمكنهم ضبط ساعات المباراة وفق توقيت دولهم، وبما أن المباراة ستكون في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، فستكون في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

بهذا، ننتظر بفارغ الصبر نهاية هذه المباراة الحماسية، وكيف سيتأهل أحد الفريقين ليحقق حلم الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية.