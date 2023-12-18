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استقبل أقوى الترددات لمشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد فلومينينسي “تردد قناة SSC الرياضية” بجودة عالية
تردد قناة SSC الرياضية تعتبر هذه القناة منصة رائدة تقدم تغطية شاملة لجميع المباريات الرياضية سواء كانت محلية أو دولية، وتأتي هذه الجهود نتيجة لتزايد الاهتمام بالرياضة في المملكة.
تردد قناة SSC الرياضية
يعتبر عرض مباريات الدوري المحلي والبطولات الدولية جزءا أساسا من برمجة قناة SSC الرياضية، مما يجعلها وجهة مثالية لعشاق الرياضة في المملكة يتيح توفير تردد القناة للمشاهدين الوصول السهل إلى التغطية الشاملة لأحدث الأحداث الرياضية والمسابقات.
تردد قنوات SSC الرياضية عبرالقمر الصناعي نايل سات
- التردد: 12523.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
ترددات قناة SSC من جلال القمر الصناعي عرب سات
- التردد: 12380.
- معدل الاستقطاب: رأسي.
- معدل الترميز: 27500.
- القمر الصناعي: عرب سات.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
ترددات قنوات SSC على بدر سات
- التردد: 12418.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
كم سعر اشتراك الشهري قنوات SSC
- تتوفر خيارات متعددة للاشتراك في قنوات SSC، حيث يمكنك اختيار الخطة التي تناسب احتياجاتك يتم تحديد قيمة الاشتراك بحسب الفترة الزمنية المختارة.
- اشتراك الشهري: 84.99 ريال سعودي.
- الاشتراك ربع سنوي: 244.99 ريال سعودي.
- الاشتراك السنوي: 879.99 ريال سعودي.
- كما يوجد أيضا البث المباشر للقناة متاح على جميع الأقمار الصناعية، بما في ذلك النايل سات، دون أي تكلفة يمكنك الاستمتاع بمشاهدة البرامج والأحداث المختلفة المقدمة على القناة دون الحاجة إلى دفع رسوم اشتراك أو تكاليف إضافية توفر هذه الخدمة فرصة للمشاهدين للتمتع بمحتوى متنوع وجذاب دون أية قيود مالية.