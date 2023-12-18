استقبل أقوى الترددات لمشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد فلومينينسي “تردد قناة SSC الرياضية” بجودة عالية

تردد قناة SSC الرياضية تعتبر هذه القناة منصة رائدة تقدم تغطية شاملة لجميع المباريات الرياضية سواء كانت محلية أو دولية، وتأتي هذه الجهود نتيجة لتزايد الاهتمام بالرياضة في المملكة.

تردد قناة SSC الرياضية

يعتبر عرض مباريات الدوري المحلي والبطولات الدولية جزءا أساسا من برمجة قناة SSC الرياضية، مما يجعلها وجهة مثالية لعشاق الرياضة في المملكة يتيح توفير تردد القناة للمشاهدين الوصول السهل إلى التغطية الشاملة لأحدث الأحداث الرياضية والمسابقات.

تردد قنوات SSC الرياضية عبرالقمر الصناعي نايل سات

التردد: 12523.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

ترددات قناة SSC من جلال القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12380.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

ترددات قنوات SSC على بدر سات

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

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