“مش هتدفعها كاملة “طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي” وأدفعها بنصف الثمن!

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي حيث أعلنت شركة وي عن فاتورة الخط الأرضي للشهر الجاري ويجب على جميع المواطنين المشتركين في الخط الأرضي سداد فاتورة الخط الأرضي قبل تعرض الخط الأرضي لانقطاع الخدمة أو تحويله إلى استقبال ويمكن الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي من خلال موقع شركة وي الرسمي عبر الانترنت أو من خلال رقم الخط الساخن الخاص بالشركة وخلال السطور التالية نكشف عن طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي.

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

يبحث الكثير من عملاء شركة وي عن طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي وذلك إلكترونيًا عبر موقع شركة وي الرسمي عن طريق رقم الخط الأرضي وإليكم طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي في الخطوات التالية :

أولا قم بالدخول عبر موقع شركة وي الرسمي من هنا.

ثم قم بتسجيل رقم الخط الأرضي مسبوقًا بالكود الرسمي للمحافظة.

ثم قم بالضغط على “بحث”.

تظهر قيمة فاتورة الخط الارضي للشهر الجاري.

كما يمكنكم الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي من خلال الاتصال بالخط الساخن “19777” والتحدث الى احد ممثلي خدمة العملاء.

موعد سداد فاتورة الخط الارضي

بعد التعرف على طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي يبحث الكثير من عملاء الخط الأرضي عن آخر موعد لسداد فاتورة الخط الأرضي وذلك قبل انقطاع الخدمة أو تحويل الخط الأرضي إلى استقبال حيث يتم إصدار فاتورة الخط الأرضي كل 3 أشهر ويجب سداد فاتورة الخط الأرضي قبل يوم 15 يناير 2024 لتجنب انقطاع خدمة الخط الأرضي أو الانترنت.