أيام بس وهتمسكوا الألوفات .. “معاشات يناير بالزيادة الجديدة” لهذه الفئات بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن موعد صرف معاشات يناير بالزيادة الجديدة حيث يبحث الكثير من اصحاب المعاشات عن موعد صرف الزيادة الجديدة التي أقرتها الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات مع معاش شهر يناير 2024 ، وذلك يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 القادم ومن الجدير بالذكر أن الزيادة الجديدة المقررة بقرار مجلس النواب تم صرفها في شهر نوفمبر بأثر رجعي لزيادة شهر أكتوبر 2023 كما تم صرف الزيادة الجديدة مع معاش شهر ديسمبر الجاري وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول موعد صرف معاشات يناير بالزيادة الجديدة.

موعد صرف معاشات يناير بالزيادة الجديدة

يبحث الكثير من أصحاب المعاشات في مصر في الأيام الماضية عن موعد صرف معاشات يناير بالزيادة الجديدة والتي أقرها رئيس الجمهورية في شهر سبتمبر الماضي وذلك يوم الأثنين الموافق 1 يناير 2024 ويستمر صرف معاشات شهر يناير 2024 لمدة 5 أيام متتالية ، ومن الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يتم زيادة الحد الأدنى للمعاشات في موعد مبكر وذلك في شهر يناير 2024 بدلَا من شهر يوليو 2024 وذلك وفق ما ذكره مصدر موثق بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.

اماكن صرف معاشات شهر يناير 2024

بعد التعرف على موعد صرف معاشات يناير بالزيادة الجديدة يبحث الكثير من أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات يناير بالزيادة الجديدة وذلك لسهولة صرف معاش شهر يناير 2024 في أسرع وقت وذلك من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM أو من خلال مكاتب البريد المصري أو عبر البنوك التجارية المصرية.