قبل ما تعرف موعد صرف السلع التموينية شهر يناير !! أعرف هتصرف بكام للفرد الواحد “من هنــا”

موعد صرف السلع التموينية شهر يناير تعد أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024 من أبرز المواضيع التي تشغل بال الشارع المصري وتتصدر قائمة محركات البحث، يأتي هذا التسليط على الأسعار في ظل ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع، خاصةً مع ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ في المحلات التجارية، حيث بلغ سعر السكر حوالي 50 جنيهًا للكيلوغرام.

موعد صرف السلع التموينية شهر يناير

يحين موعد صرف التموين لشهر يناير 2024 في يوم الاثنين الموافق 1 يناير، حيث يتوفر الصرف في أكثر من 40 ألف منفذ تمويني موزعة على جميع محافظات الجمهورية، ويشمل التوزيع مجموعة واسعة من المنافذ لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

تستفيد أكثر من 50 مليون مواطن مصري من البطاقة التموينية، حيث يحصلون على سلع غذائية مدعمة، تتضمن منتجات أساسية مثل الزيت والسكر. يزداد البحث بين المواطنين حول أسعار السلع التموينية المتوقعة في بطاقاتهم لشهر يناير 2024، خاصةً بعد تداول العديد من الأخبار غير الدقيقة حول احتمال زيادة أسعار هذه السلع في هذا الشهر.

في هذا السياق، نفت الغرفة التجارية بوزارة التموين بشكل قاطع جميع هذه الأخبار وأكدت أن جميع السلع التموينية ستظل بنفس الأسعار التي كانت عليها في عام 2023، وأنه لا توجد أي نية لفرض زيادات جديدة.

وفيما يلي بعض الأسعار المتوقعة لبعض السلع التموينية: