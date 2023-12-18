هتاخد أكثر من 1000 جنية لما تدخل على رابط منحة العمالة الغير منتظمة “من هنـــا” وهتصرفهم كل شهر

رابط منحة العمالة الغير منتظمة وضحت الأيام الأخيرة زيادة كبيرة في عمليات البحث التي قام بها الكثيرون من المواطنين، وذلك للعثور على رابط التسجيل الخاص بمنحة العمالة غير المنتظمة تلك المنحة التي أعلنت عنها بشكل رسمي من قبل وزارة القوى العاملة، تهدف إلى دعم العمالة غير المنتظمة التي تضررت نتيجة للظروف الاقتصادية.

رابط منحة العمالة الغير منتظمة

يأتي هذا الإجراء في سياق تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشكل خطوة أولى نحو إنشاء صندوق الطوارئ الذي يهدف إلى دعم العمالة الغير منتظمة، يعكس هذا الإجراء التزام الحكومة المصرية بتقديم الدعم اللازم للفئات المتضررة وتخفيف الأعباء المالية خلال هذه الفترة الصعبة.

شروط التقديم على منحة العمالة الغير منتظمة

ينبغي أن يكون الفرد الذي يعمل بشكل غير منتظم مقيما في جمهورية مصر العربية.

أن يكون الفرد بالفعل غير منتظم في العمل ومسجل في قاعدة بيانات الوزارة.

بعد استيفاء كل الطلبات التي تمت الموافقة عليها من قبل الوزارة، تقوم الوزارة بفحص القرارات.

ثم تعلن النتائج الخاصة بالمتقدمين لمنحة العمالة غير المنتظمة عبر موقع الوزارة المخصص لهذا الغرض.

الأوراق المطلوبة للتسجيل رابط منحه العمالة الغير منتظمة