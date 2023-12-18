بعد إضافة الـ 100 جنية الجديدة “أعرف كم يصرف الفرد الواحد على تموين شهر يناير” .. بعد قرارات الوزارة

كم يصرف الفرد الواحد على تموين شهر يناير مع اقتراب صرف تموين شهر يناير 2024، تعلن وزارة التموين عن قائمة أسعار السلع التموينية التي ستُنفق عبر بطاقة التموين، ويبلغ نصيب الفرد من هذه السلع 50 جنيهًا للفرد الواحد، مع توزيع سلع متنوعة تشمل زيت الطهي والسكر، وتتوفر هذه السلع بأسعار مُخفَّضة مقارنة بالأسعار العادية في السوق.

كم يصرف الفرد الواحد على تموين شهر يناير

تعلن وزارة التموين عن قائمة أسعار السلع التموينية المتاحة لشهر يناير 2024، والتي تأتي في إطار جهود الحكومة لتوفير المستلزمات الأساسية بأسعار مخفضة.

إليكم قائمة الأسعار:

زيت خليط (حجم 800 مللي) : 25 جنيهًا.

25 جنيهًا. سكر (وزن 1 كجم) : 5 جنيه.

5 جنيه. أرز (وزن 1 كجم) : 50 جنيه.

50 جنيه. مكرونة (وزن 800 جم) : 5 جنيه.

5 جنيه. مكرونة (وزن 400 جم) : 25 جنيه.

25 جنيه. فول (وزن 500 جم) : 50 جنيه.

50 جنيه. قهوة سريعة الذوبان (وزن 18 جم) : 3 جنيهات.

3 جنيهات. شاي ناعم (وزن 40 جم) : 50 جنيه.

50 جنيه. مسلى صناعي (وزن 800 جم) : 30 جنيهًا.

30 جنيهًا. دقيق (وزن 1 كجم): 11 جنيهًا.

في إطار جهود تحسين الحياة اليومية للمواطنين المصريين، أعلنت وزارة التموين عن تحديثات هامة في نظام توزيع السلع التموينية لشهر يناير 2023. وفقًا لتوجيهات الوزارة ويبلغ نصيب الفرد الواحد على بطاقة التموين 50 جنيهًا، وهذا للأفراد حتى الرباعي.

بخصوص توزيع السلع، ستتضمن بطاقة التموين صرف زجاجة زيت بحجم 800 جرام للفرد، ويمكن الحصول على حد أقصى 4 زجاجات لكل بطاقة، كما سيتم صرف 2 كيلو سكر لكل فرد بحد أقصى 8 كيلو للبطاقة.

يشمل أيضًا التوزيع عدد كيلو أرز يتناسب مع عدد أفراد الأسرة، حيث يصرف كيلو واحد للأسرة التي تقل عن أربعة أفراد، و2 كيلو للأسر ذات 4 أفراد أو أكثر.