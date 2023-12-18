مبروك ياعم أكيد اتقبلت “رابط تحميل الأسماء الجدد في تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023”

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن رابط تحميل الأسماء الجدد في تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023 حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن قبول أسماء جديدة من المواطنين المصريين للحصول على معاش تكافل وكرامة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنين في الأيام الأخيرة الماضية وإليكم رابط تحميل الأسماء الجدد في تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023.

رابط تحميل الأسماء الجدد في تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023

يبحث الكثير من المواطنين المتقدمين بأوراقهم للحصول على معاش تكافل وكرامة عن رابط تحميل الأسماء الجدد في تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023 حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يمكن الاستعلام عن أسماء المقبولين في معاش تكافل وكرامة عبر موقع استعلامات تكافل وكرامة وذلك عبر الخطوات التالية:

أولًا يجب الدخول عبر موقع استعلامات تكافل وكرامة من هنا.

ثم قم بتسجيل الرقم القومي الخاص بك.

ثم اضغط على “استعلام”.

تظهر نتيجة الحصول على معاش تكافل وكرامة بالقبول أو الرفض.

الأوراق المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة

بعد معرفة رابط تحميل الأسماء الجدد في تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023 يبحث الكثير من المواطنين عن الأوراق المطلوبة للتقديم في منحة تكافل وكرامة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر المصرية من محدودي الدخل حيث يجب تحضر الأوراق التالية وتقديمها عبر مكتب التضامن الاجتماعي القريب من محل اقامتك.