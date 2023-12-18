مش هتصدق عينك خالص “خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين شهر ديسمبر” بعد زيادة الـ 600 جنية

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن الاستعلام عن رواتب الموظفين شهر ديسمبر 2023 حيث أعلنت وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني وعبر صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن موعد صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 وذلك بداية من يوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر الجاري ويتطيع جميع الموظفين الاستعلام عن رواتب الموظفين من خلال موقع وزارة المالية وخلال السطور التالية نكشف عن خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين.

خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين

يبحث الكثير من الموظفين والعاملين بمختلف قطاعات وهيئات الدولة المصرية عن خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين وذلك عبر موقع وزارة المالية المصرية ، حيث يمكن الاستعلام عن رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية في شهر سبتمبر الماضي خلال افتتاحه لعدد من المشاريع القومية في محافظة بني سويف ، وأكد الرئيس السيسي على ضرورة الوقوف بجانب المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنين في الفترة الأخيرة الماضية وإليكم خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين.

أولًا يجب الدخول عبر موقع وزارة المالية من هنا.

ثم قم بالضغط على “الاستعلام عن رواتب الموظفين”.

ثم قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ثم اضغط على استعلام.

تظهر قيمة رواتب شهر ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة.

موعد صرف رواتب شهر ديسمبر 2023

بعد الاستعلام عن رواتب الموظفين يبحث الكثير من الموظفين موعد صرف رواتب شهر ديسمبر وذلك يوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر 2023 وتستمر عملية صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 حتى يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر الجاري ويستطيع جميع الموظفين في جميع الهيئات استلام رواتب شهر ديسمبر من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM المنتشرة في جميع شوارع الجمهورية.