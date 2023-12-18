باقي كام يوم على تاريخ صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة!! أحسب راتبك كامل اوعى المدير يضحك عليك

بالتزامن مع اقتراب موعد صرف رواتب شهر ديسمبر يبحث الكثير من المواطنين عن تاريخ صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة حيث أعلنت وزارة المالية أن يوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر 2023 هو أول أيام صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 وذلك بالزيادة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية في سبتمبر الماضي وذلك لمساندة جميع المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء الأسعار خلال الفترة الماضية وخلال السطور القادمة نكشف المزيد من المعلومات حول تاريخ صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة.

تاريخ صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة

ازدادت عمليات البحث في الأيام الاخيرة الماضية عن تاريخ صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة وذلك قبل موعد صرف رواتب شهر ديسمبر وذلك يوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر 2023 ويستمر صرف رواتب شهر ديسمبر حتى يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2023 وذلك في جميع البنوك ومكاتب البريد المصري كما يستطيع جميع الموظفين في جميع الهيئات والوزارات المختلفة صرف رواتب شهر ديسمبر من خلال ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في جميع الشوارع المصرية ، مع ضرورة عدم التزاحم والإخلال بالنظام العام.

زيادة الحد الأدنى للرواتب شهر ديسمبر 2023

بعد معرفة تاريخ صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة يبحث الكثير من المواطنين عن زيادة الحد الأدنى للأجور وذلك خلال شهر ديسمبر 2023 حيث وجه الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور لجميع الطبقات الوظيفية المختلفة ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيهًا مصريًا بينما يبلغ الحد الاقصى لأعلى درجة وظيفية إلى 13 ألف جنيهًا.