استقبل تردد قناة ssc المشفرة وتابع مباراة الاهلي و فلومينينسي لحظة بلحظة الان على ssc sport

تنقل قناة ssc المشفرة مباراة الأهلي وفلومينيسي بعد دقائق معدودة من الأن، حيث إن هذه القناة هي من أهم القنوات الرياضية في المملكة العربية السعودية، حيث إن هناك ملائئن المشاهدين وعُشاق الساحرة المستديرة يتنظرون هذه المباراة بفارغ الصبر، حتى أن القناة أتاحت إذاعة المباراة بعد حصولها على البث الحصري لنقل كأس العالم في السعودية، ولذلك سنوضح لكم تردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة من أجل مشاهدة كل ما هو جديد وحصري في عالم الكرة.

تردد قناة ssc نايل سات

أصبح من السهل إمكانية القيام بإستقبال قناة ssc sport على النايل سات، لمشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي اليوم، وفقًا للمعلومات التي تتمثل في التالي:-

القمر الصناعي للقناة هو النايل سات.

بينما تردد القناة يكون 12523.

إضافة إلى أن معدل الترميز يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون 6/5.

جودة قناة ssc sport يكون hd.

تردد قناة ssc sport عرب سات

كما يسهل القيام بإستقبال تردد قناة ssc sport على العرب سات لمشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي اليوم الإثنين الموافق 18 من شهر ديسمبر 2023، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-