السنة الجديدة جايه بالخير كله “زيادة الكريسماس لأصحاب المعاشات شهر يناير” .. زغرطوا وهللوا

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن زيادة الكريسماس لأصحاب المعاشات حيث من المقرر أن يتم زيادة المعاشات في بداية العام الميلادي الجديد وذلك وفق مصادر موثقة في هيئة التأمينات والمعاشات ومن الجدير بالذكر أنه يتم زيادة المعاشات كل عام في شهر يوليو وذلك وفق قانون المعاشات والتأمينات ولكن سيتم تبكير موعد صرف زيادة المعاشات مثل ما تم في العام الماضي ، وخلال السطور التالية نكشف عن المزيد من المعلومات حول زيادة الكريسماس لأصحاب المعاشات.

زيادة الكريسماس لأصحاب المعاشات

يبحث الكثير من أصحاب المعاشات في مصر عن زيادة الكريسماس لأصحاب المعاشات وذلك في بداية العام الميلادي الجديد 2024 حيث أعلنت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات عن زيادة الكريسماس لأصحاب المعاشات بقيمة 15% وذلك بقرار رئيس الجمهورية وذلك لمساندة جميع المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها جميع المواطنين في الأشهر الأخيرة الماضية ، كما أنه تم زيادة المعاشات خلال شهر سبتمبر الماضي وتم صرف الزيادة الجديدة خلال شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

بعد التعرف على زيادة الكريسماس لأصحاب المعاشات يبحث الكثير من أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 وذلك يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 ويستطيع جميع أصحاب المعاشات صرف معاش شهر يناير من خلال جميع ماكينات الصرف الآلي وعبر مكاتب البريد المصري في جميع المحافظات والقرى المصرية، كما يتمكن جميع أصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة معاش شهر يناير بالزيادة الجديدة التي سيتم تطبيقها خلال الأيام القادمة وذلك عبر موقع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.