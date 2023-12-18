بعد القرار الرئاسي .. أعرف زيادة نصيب الفرد على تموين يناير 2024 وصلت كام للأعمار الكبيرة والصغيرة!

زيادة نصيب الفرد على تموين يناير 2024 يحين موعد صرف التموين لشهر يناير 2024 في يوم الاثنين الموافق 1 يناير، حيث يتوفر الصرف في أكثر من 40 ألف منفذ تمويني موزعة على جميع محافظات الجمهورية. يشمل التوزيع مجموعة واسعة من المنافذ لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين، كما يمكن للمواطنين الحصول على السكر الحر بسهولة من خلال زيارة أي من منافذ وزارة التموين المتاحة في مختلف المحافظات.

زيادة نصيب الفرد على تموين يناير 2024

مع اقتراب صرف تموين شهر يناير 2024، تسعى العديد من الأسر المصرية للتعرف على قيمة نصيب الفرد في هذا الشهر، كما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن قيمة نصيب الفرد تبلغ 50 جنيهًا، حيث يمكن للفرد الحصول بها على زجاجة زيت وكيلو جرام من السكر، يجب على الأسرة الواحدة أن لا يتجاوز حصولها على 6 كيلو جرام من السكر.

تأتي هذه الخطوة ضمن سعي الحكومة لتوفير تسهيلات للمواطنين وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، ويمكن للمواطنين الحصول على السلع التموينية يوم 1 يناير 2024 من خلال أكثر من 40 ألف منفذ تمويني موزعة على جميع المحافظات المصرية.

تُعلن وزارة التموين والتجارة الداخلية أن سعر الكيلو الواحد من السكر يبلغ 13 جنيهًا، وهو سعر مخفض بالمقارنة مع الأسعار في المحلات التجارية حيث يصل سعر الكيلو إلى 55 جنيهًا.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية بأسعار ميسورة للمواطنين، كما نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع الشائعات حول عدم صرف السكر ضمن السلع التموينية، مؤكدة أن مصر تحتفظ بمخزون كافٍ من السكر لتلبية احتياجات المواطنين.