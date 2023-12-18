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أسماء نقل النفوس في العراق بغداد وعموم المحافظات “تحميل pdf الأسماء مجانًا وبكل سهولة”
أسماء نقل النفوس في العراق أعلنت وزارة الداخلية في العراق عن الوجبة الثانية من نقل النفوس، مما دفع العديد من المواطنين العراقيين إلى البحث عن طرق التحقق والاستعلام حول هذا الإعلان يسعى الكثيرون إلى معرفة مدى تأثير هذا الإعلان.
أسماء نقل النفوس في العراق
تمكنت وزارة الداخلية في العراق من تحقيق تقدم كبير من خلال توفير خدمة نقل النفوس كجزء من مبادراتها في مجال التحول الرقمي تعد هذه الخدمة جزءا من مجموعة الخدمات التي يمكن للمواطنين الاستفادة منها، حيث يمكن لأي شخص نقل قيده المدني من دائرة إلى أخرى بسهولة ويسر.
الأوراق المطلوبة لنقل النفوس في العراق
- يكون بحوزته نسخة من بطاقة الأحوال المدنية الخاصة به.
- يجب على صاحب طلب النقل أيضا أن يكون حاملًا لنسخة من البطاقة الانتخابية الخاصة به.
- يشترط أن يكون لدى المتقدم نسخة من البطاقة السكانية لتقديم طلب النقل.
- يجب على المتقدم تقديم صورة لبطاقة التموين الخاصة به كجزء من الوثائق المطلوبة لطلب نقل النفوس.
استعلام اسماء الوجبة الجديدة من نقل النفوس 2024 العراق
- يمكنك زيارة موقع وزارة الداخلية العراقية للحصول على مزيد من المعلومات وتقديم طلب نقل النفوس من خلال الرابط التالي: رابط موقع وزارة الداخلية العراقية.
- من خلال أيقونة استعلام خدمة نقل النفوس تعتبر هذه الأيقونة نقطة الوصول الفوري للمعلومات والاستفسارات المتعلقة بخدمتنا.
- يرجى إدخال رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها بدقة، وكتابة الاسم الكامل.
- التأكد من متابعة إجراءات تغيير الاسم في المواقع الرسمية لضمان تحديث المعلومات بدقة وفعالية.
- للحصول على جميع المعلومات حول أسماء الوجبات الجديدة، يرجى النقر على زر استعلام ستظهر لك بعد النقر كافة التفاصيل حول الوجبات الجديدة بشكل شامل.