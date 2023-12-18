بداية من شهر يناير “موعد تطبيق الحد الادنى للاجور لأصحاب المعاشات” بشرى سارة بدل المعاش الواحد هيكونوا اتنين

موعد تطبيق الحد الادنى للاجور لأصحاب المعاشات أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن تحديث هام يشمل زيادة في قيمة المعاشات اعتبارًا من الأول من يناير 2024، وفقًا للإعلان الرسمي، سيتم رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيه، فيما يصل الحد الأقصى للمعاش إلى 10080 جنيه بدلاً من 8720 جنيه، يأتي هذا القرار في إطار سعي الهيئة لتعزيز مستوى المعاشات وتوفير دعم أفضل للمستفيدين، وتعكس هذه الزيادة التزام الحكومة بتحسين الظروف المالية للمواطنين المعاشين، مما يعزز جودة حياتهم ويوفر لهم دعمًا ماليًا أفضل.

موعد تطبيق الحد الادنى للاجور لأصحاب المعاشات

توضّع اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إعلان هام حيث أعلن عن إجراءات هامة تهدف إلى تحسين ظروف المؤمن عليهم وتعزيز النظام التأميني، وفي هذا السياق أوضح عوض أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيتم رفعه إلى 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه، بينما سيصبح الحد الأقصى لأجر الاشتراك 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه.

تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ القانون رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على آلية سنوية لزيادة الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وأكد عوض أن هذا التحديث يأتي كجزء من جهود إصلاح نظام التأمين الاجتماعي لتعزيز مستوى المعاشات وتحسين حياة المستفيدين.

ومن الجدير بالذكر أن تحديثات تشمل أيضًا تسهيل عمليات تعديل الأجور لأصحاب الأعمال والشركات ذات العمالة الكبيرة، حيث يمكنهم القيام بذلك عبر وسيط إلكتروني يشمل معلومات الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور، وتقديمها إلى مكاتب التأمينات المختصة بشكل أسهل وأكثر فاعلية.