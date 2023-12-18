كل ما يتعلق بـ مباراة الأهلي وفلومينينسي اليوم “اسم المعلق+ القنوات الناقلة للمباراة مجانًا + الموعد في مصر والسعودية وقطر”

موعد عرض مباراة الأهلي وفلومينينسي في مواجهة مثيرة ومنتظرة بفارغ الصبر من قبل عشاق كرة القدم، يتقابل الأهلي المصري وفلومينينسي البرازيلي في مساء اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023، هذه المواجهة تأتي ضمن فعاليات الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، وستقام على أرض ملعب الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية السعودية، الفائز في هذه المباراة المهمة سيحجز مقعدا في المباراة النهائية، حيث سيواجه إما فريق أوراوا أو نادي مانشستر سيتي.

موعد عرض مباراة الأهلي وفلومينينسي

الأهلي، بطل الكرة الإفريقية، يستعد لمواجهة فلومينينسي، بطل الكرة في أمريكا الجنوبية، في مواجهة مثيرة تأتي ضمن الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، يأتي ذلك بعد فوز الأهلي بشكل ساحق على فريق الاتحاد السعودي بنتيجة (3-صفر) في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، وسجل أهداف الأهلي الثلاثة كل من علي معلول، حسين الشحات، وإمام عاشور، بينما سجل كريم بنزيما هدف الاتحاد الوحيد.

موعد المباراة:

تقام المباراة على ملعب الملك عبدالله الرياضي بمدينة جدة السعودية في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة:

تذاع المباراة على قنوات SSC Sports السعودية، والتي حصلت على حقوق البث الحصري للمباراة عبر النايل سات، وستكون المباراة متاحة للمشاهدين على قناة SSC 1 HD المشفرة.

تردد قناة SSC Sports على النايل سات:

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

معلق المباراة: سيقوم الإعلامي الرياضي مدحت شلبي بتعليق المباراة على شبكة قنوات SSC الرياضية.

قنوات مجانية: لمشاهدة المباراة بشكل مجاني، يمكن للمشجعين الاعتماد على ثلاث قنوات مفتوحة على أقمار صناعية مختلفة: