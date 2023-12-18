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للعاطلين عن العمل| شروط سند محمد بن سلمان في السعودية 1445 وكيفية الحصول على المساعدات
يعتبر برنامج سند من أهم البرامج التي ينتظرها الكثير من المواطنين في المملكة السعودية، حيث أن البرنامج يقدم الكثير من المساعدات والمعونات للمواطنين الأكثر احتياجا والأكثر فقرا، المواطنين الأقل أيضا للدخل الشهري لقد وضع برنامج سند لمحمد بن سلمان عدة شروط لابد أن تتوفر في المتقدم بطلب المساعدة من البرنامج سند محمد بن سلمان لدعم المقيلين علي الزواج بمبلغ مالي 20 ألف ريال سعودي، علما بأنة سنتناول كل الشروط وكيفية التسجيل في ذلك البرنامج عبر هذا الموضوع في السطور التالية.
كيفية التسجيل في برنامج سند لولي العهد محمد بن سلمان
- قم بالدخول علي الموقع الإلكتروني لبرنامج سند.
- ثم قم بإنشاء حساب جديد عبر موقع سند.
- قم بتسجيل الاسم رباعي، رقم المرور الخاص بالحساب.
- تأكد من دخول كافة البيانات كما موضح أمامك في الخانات الظاهرة علي الشاشة.
- قم بالنقر علي خانة التقديم.
- أخيرا: سوف يتم تحميل البيانات علي الفور وتستطيع في أي وقت الإطلاع علي النتيجة بكل سهولة.
شروط برنامج سند لمحمد بن سلمان
- يشترط علي المتقدم لطلب الدعم من برنامج سند أن يكون حامل للجنسية السعودية.
- يجب أن يكون مقيم بالأراضي السعودية وليس خارج البلاد.
- ينبغي علية أيضا أن يقدم كافة البيانات التي يأخذ من أجلها هذا الدعم علي سبيل المثال إذا كان طالب جامعي فلا بد من تقدم طلب من الجامعة للبرنامج أو أي شيء يثبت صحة ذلك، أو إذا طلب ذلك الدعم من أجل الزواج بالنسبة للشباب فيجب علي تقديم ما يثبت ذلك أيضا.
- يشترط علي المتقدم بالطلب أن يكون من الفئات الأكثر احتياجا والأقل دخل شهري.
- يجب علي المتقدم بأن يفتح حساب بنكي خاصب بة.