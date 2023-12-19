زيادة المعاشات يناير 2024 كام في الميه؟ اعرف هتقبض كام بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

يبحث العديد من الأشخاص وأصحاب المعاشات عن موعد معاشات يناير 2024 بعد الزيادة الجديدة التي تم الإعلان عنها، فإن المجلس يقوم للأجور والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أكد عن زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات، لذلك بدأ العديد يتساءل عن موعد تطبيق الزيادة فإن المجلس القومي برئاسة هالة السيد خضر أعلن عن زيادة الحد الأدنى يصبح 3500 جنيه، وبذلك تكون قيمة الزيادة المضافة 500 جنيه على أن يتم تطبيق هذا القرار بداية من شهر يناير 2024 القادم، بالإضافة إلى أنه سوف يتم صرف العلاوة السنوية لجميع العاملين في القطاعات الخاصة بما لا يقل عن 3% من الاشتراك التأميني وبحد ادنى 200 جنيه وذلك تكون الزيادة بنحو 100% بعد أن كانت بحد ادنى 100 جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 للموظفين

قررت وزارة المالية صرف مرتبات شهر يناير 2024 بتطبيق الزيادة الجديدة لجميع العاملين في الدولة، حيث أنه من المقرر أن يبدأ الصرف في يوم الأحد 21 يناير 2024 ويستمر الصرف حتى موعد 28 يناير 2024 كما أن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية كشف ان زيادة الحد الادنى لأصحاب المعاشات سوف تطبق اعتبارا من شهر يناير القادم، واوضح سيادته ان ارتفاع الحد الأدنى سوف يكون للمعاشات 1300 جنيه بدلا من 1105 جنيه وتبدأ التطبيق من شهر يناير 2024 بالإضافة إلى تحديد الحد الأقصى للمعاشات والذي يكون عند 10000 جنيه بدلا من 8720 جنيه.

الزيادة السنوية للمعاشات

قانون المعاشات والتأمينات ينص على الزيادة السنوية والتي تبلغ منه 15% من كل سنة وذلك تبعا للمادة 35 من القانون رقم 148 لسنة 2023،ويتم صرف زيادة المعاشات الجديدة في شهر يوليو من كل سنة وبذلك تكون زيادة المعاشات تبدأ من واحد يوليو 2024 القادم، حيث تحدث الدولة على مساعدة المواطن على الأعباء المادية ورفع مستوى معيشته حتى يستطيع تلبية احتياجاته ومتطلباته في ظل الظروف في الاقتصادية التي تعيشها البلاد، بالإضافة إلى أنه تم تحديد معاشات شهر يناير 2024 ومن المقرر أن يبدأ الصرف يوم واحد يناير 2024 ويستمر صرف المعاشات لمدة ست أيام لتنتهي يوم السبت الموافق 6 من شهر يناير 2024.