هتتفرج ببلاش وبجودة عالية دلوقتي “القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي” ألحق نزلها وأجهز للمباراة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي يستعد النادي الأهلي المصري لخوض مواجهة تحمل طابع الصعوبة أمام فريق فلومينينسي البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الملقبة بـ “الجوهرة المشعة”، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة. هذه المواجهة تأتي ضمن فعاليات نصف نهائي كأس العالم للأندية التي تُقام حاليًا في المملكة العربية السعودية، يعتبر هذا اللقاء من اللقاءات المرتقبة، حيث يسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية للبطولة. وفي المواجهة السابقة، وحقق الأهلي فوزًا ساحقًا على فريق الاتحاد السعودي بنتيجة 3-صفر، سجل فيها علي معلول وحسين الشحات وإمام عاشور الأهداف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي

تبث مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، ضمن نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، على القناة الرياضية SSC HD Sports، يأتي هذا اللقاء في إطار البطولة التي تحتضنها المملكة العربية السعودية في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر 2023.

كما يشدد على أهمية هذه المواجهة للأهلي المصري، الذي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية والتأهل إلى المباراة النهائية لهذه البطولة المهمة، يأتي هذا في سياق تاريخ حافل للأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، حيث يعتبر ثاني أكثر الأندية مشاركة فيها.

وتستضيف المملكة العربية السعودية هذه النسخة العشرون من البطولة، وتقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، المعروفة بـ “الجوهرة المشعة”، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويذاع اللقاء على قناة SSC HD Sports، ويشهد التعليق الرياضي على المباراة توقيع الإعلامي الرياضي مدحت شلبي، ويترقب جمهور الأهلي وعشاق كرة القدم هذه المواجهة بفارغ الصبر، في سعيهم لدعم فريقهم ومتابعة تقدمه نحو التأهل في هذه المرحلة المهمة من البطولة العالمية.