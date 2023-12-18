الضمان الاجتماعي المطور تسجيل دخول والتحقق من أهلية الاستحقاق

برنامَج الضمان الاجتماعي المطور وضع من اجل مستحقي الزكاة، فلذلك تجد التسجيل في البرنامَج أمر يسير، حيث يمكنك التسجيل من خلال موقع البرنامَج دون الحاجة إلى الذَّهاب لأي مكان، فقد قام فريق البرنامَج بعمل تسهيلات في طريقة الدخول إلى البرنامَج، ومن خلال هذا التقرير نبين فيه بالخطوات البسيطة، كيف يمكن التسجيل في برنامَج الضمان المطور ومتابعة حالة استحقاقك باستمرار حتى تنال الدعم ولا يتوقف عنك، فتابع التالي.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يمكنك التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال اتباع الخطوات التالية:

سجل الدخول إلى موقع الضمان المطور على، أو عبر تطبيق الضمان الاجتماعي على الهاتف المحمول. اضغط على “إنشاء حساب جديد”. أدخل البيانات المطلوبة، وهي:رَقَم الهُوِيَّة، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال. ومن ثم اضغط “استمرار”. سيصل على رَقَم الجوال رمز التحقق، أدخله واضغط التالي. الآن سجل الدخول إلى منصة الضمان، باستخدام رَقَم الهُوِيَّة وكلمة المرور. ويمكنك التسجيل بواسطة النفاذ الوطني. يتطلب منك تعبئة البيانات المطلوبة في المنصة، وهي:بيانات العائل، وبيانات الدخل، و بيانات الأسرة، وبيانات الحساب البنكي. قم بإرفاق المستندات المطلوبة. اضغط تقديم الطلب.

بهذا تكون قدمت طلبك في الضمان المطور وسيصلك إشعار برقمه، كما يمكنك الاستعلام عليه عبر المنصة.

طريقة الاستعلام عن الضمان المطور

تستطيع الاستعلام عن الضمان المطور من خلال منصة الضمان التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الضمان المطور. تسجيل الدخول باستخدام رَقَم الهُوِيَّة وكلمة المرور، أو من نفاذ. انقر على “برامج الدعم الخاصة بي”. ومن ثم اختيار “الضمان الاجتماعي المطور”.

ستظهر لك جميع المعلومات الخاصة بحالة الطلب والأهلية، حيث يمكنك من خلالها التحقق من أهليتك في الحصول على الدعم أم لا.