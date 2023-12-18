زغرطوا وأفرحوا من قلبكم “زيادة جديد مع صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 قيمتها 600 جنية” .. اتأكد بنفسك

تاريخ صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة باقتراب منتصف شهر ديسمبر 2023، يشهد إقبالًا كبيرًا على معرفة موعد صرف المرتبات، حيث يتوقع موظفو الدولة استلام دخلهم في ظل التغييرات الأخيرة التي أعلنتها وزارة المالية، يأتي هذا الإعلان استنادًا إلى الزيادة التي وافقت عليها الدولة في شهر أكتوبر الماضي، ومن المتوقع أن يكون موعد صرف مرتبات ديسمبر 2023 محط اهتمام كبير، حيث تعكس هذه المرتبات الزيادة المقررة والتي تأتي كخطوة إيجابية من الحكومة نحو دعم القوى العاملة وتحفيزها، تلك الزيادة تعزز من ظروف المعيشة وتلبي احتياجات الموظفين في هذه الفترة الحيوية.

تاريخ صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة

أكد بيان وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023، حيث سيتم توزيعها على مدار ثلاثة أيام كما يلي:

جدول صرف مرتبات نوفمبر 2023 أيام صرف مرتبات نوفمبر 2023

بداية صرف مرتبات ديسمبر 2023 : يوم الأحد 24-12-2023.

: يوم الأحد 24-12-2023. صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 : يوم الاثنين 25-12-2023.

: يوم الاثنين 25-12-2023. صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023: يوم الثلاثاء 26-12-2023.

وفقًا لتصريحات طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، سيشمل صرف المرتبات التي أقرتها الدولة في أكتوبر الماضي، مع التأكيد على توفير مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

كما دعت الجهات الإدارية إلى تفادي التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مع تأكيد أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

تتزامن هذه الزيادة في صرف المرتبات مع الزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر الماضي، حيث شملت زيادة الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الدرجات الوظيفية المختلفة.