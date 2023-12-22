بشرى سارة زيادة الحد الأدنى إلى 4 آلاف جنيه اعرف الآن جدول رواتب الموظفين مشمول بالزيادة الجديدة

تعد منصات جوجل بالبحث عن جدول رواتب الموظفين، التي قامت وزارة المالية بتحديدها، ويتساءل العديد من الموظفين والعاملين بأجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن العلاوات التي سيتم إضافتها بدءًا من أول شهر أكتوبر لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًا، وأيضا لمعرفة الحد الأدنى لإجمالي رواتب هؤلاء الأفراد العاملين بالدولة، وقد صرحت وزارة المالية عن كل تلك المعلومات التي يتساءلون عنها، لذا تابع معي عزيزي القارئ ليصل لك كل ما يهمك بخصوص هذا الموضوع.

جدول رواتب الموظفين

قامت وزارة المالية بتحديد الحد الأدنى لإجمالي رواتب الموظفين والعاملين بأجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، كما قام هذا التحديد علي النحو الآتي إعتبارًا من أول أكتوبر لعام ألفين وثلاثة وعشرين:

الطبقة السادسة الحد الأدنى لها من الرواتب حوالي أربعة آلاف جنيه.

الطبقة الخامسة تم تخصيص الحد الأدنى لها من الأجور بقيمة أربعة آلاف وخمسمائة جنيه.

بينما الرابعة خصص الحد الأدنى للرواتب الخاصة بها خمسة آلاف جنيه.

تصل الثالثة إلي مبلغ خمسة آلاف وخمسمائة جنيه من الحد الأدنى للرواتب.

قد خصصت الثانية بستة آلاف جنيه.

وتعتلى الأولي الحد الأدنى للرواتب لها بقيمة سبعة آلاف جنيه.

حدد للمدير العام ثمانية آلاف جنيه.

العالية تسعة آلاف جنيه.

الممتازة إحدى عشر ألف جنيه.

وزارة المالية

كشفت وزارة المالية، أن الراتب الذي يدخل في حساب الحد الأدنى يعد متوسط إجمالي الراتب للعامل والموظف في الواحد من أكتوبر لعام ألفين وثلاثة وعشرين، المتكون من الراتب الأساسي أو الوظيفي في الثلاثين من سبتمبر لعام ألفين وثلاثة وعشرين، ويضاف إليه العلاوات التشجيعية والعلاوات الدورية والعلاوات الخاصة وعلاوات الترقية وأية علاوات أخرى تم تحديدها وضُمت إلي أي من الأجرين.

أضافت وزارة المالية عن الأجر المتغير في الثلاثين من سبتمبر لعام ألفين وثلاثة وعشرين، الذي يشمل معدل الأجر الشهري بالجنيه لكل ما يتقاضاه الموظف من مكافآت ومزايا نقدية لها صفة العمومية أو الجماعية أو الدورية حتى ولو صرفت مرة واحدة أو أكثر، في الفترة التي انقضت من العام المالي الحالي ألفين وثلاثة وعشرين، و ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًا، لأي مصدر كان لتمويلها.