شوف من البيت ماتش الأهلي X فلومينيسي …. بالترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينيسي في نصف نهائي كأس العالم

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينيسي اليوم من أكثر الأشياء التي تشغل بال الكثير من جماهير النادي الأهلي الذين يبحثون عن تلك القنوات المفتوحة التي يمكن من خلالها متابعة مباراة فريقهم في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 في المباراة التي من المقرر اقامتها اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، وكان النادي الأهلي قد وصل للنصف نهائي بعد الفوز في المباراة السابقة يوم الجمعة الماضية على فريق اتحاد جدة السعودي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد للنادي السعودي، وقد سجل أهداف الأهلي كلا من علي معلول الذي سجل الهدف الأول للأهلي من ركلة جزاء وحسين الشحات سجل الهدف الثاني وامام عاشور الذي سجل الهدف الثالث قبل أن يضيف كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد السابق واتحاد جدة الحالي الهدف الوحيد لنادي الاتحاد في المباراة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينيسي اليوم

قناة Varzesh HD

القمر الصناعي: إنتل سات 62 شرق.

تردد القناة: 11555

الاستقطاب: رأسي V

معدل ترميز 30000

قناة Football HD

القمر الصناعي: الياه سات

تردد القناة: 11785

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

قناة CBC Sport HD

القمر الصناعي: Europe*Star 1

تردد القناة: 11135

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

تشكيل الأهلي اليوم أمام فريق فلومينيسي

اعلن المدير الفني السويسري للنادي الأهلي عن التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة نادي فلومينيسي البرازيلي والذي جاء مختلفا عن تشكيل الأهلي أمام اتحاد جدة في المباراة الماضية بلاعب واحد فقط وهو أكرم توفيق، وجاء تشكيل الأهلي لمباراة اليوم كالتالي:

حراسة المرمى; محمد الشناوي.

خط الدفاع; محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط; أكرم توفيق، مروان عطية، امام عاشور.

خط الهجوم; بيرسي تاو، محمود عبد المنعم كهربا، حسين الشحات.