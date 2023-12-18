بشرى سارة لمن لم يحالفهم الحظ في مسابقة ال30 ألف معلم+ شروط مسابقة 30 ألف معلم

مسابقة ال30 ألف معلم الجديدة من المقرر انطلاقها فى يناير المقبل، وذلك وفق الإعلان الصادر عن مجلس الوزراء لسد العجز الشديد، وتلبية الاحتياجات التعليمية في جميع محافظات الجمهورية؛ حيث تستهدف المسابقة تعيين 11,114 بوظيفة معلم مساعد فصل، إلى جانب 18,886 بوظيفة معلم مساعد مادة، وفق عدد من الشروط المحددة للتعيين في مسابقة 30 ألف معلم.

مسابقة ال30 ألف معلم

مسابقة ال30 ألف معلم، وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بإجراء المسابقة الجديدة بالتربية والتعليم ، وذلك 2024 في يناير القادم تشمل 30 ألف من المعلمين المساعدين لتلبية احتياجات الوزارة، كما وجه بإطلاق مسابقة أخرى خلال شهر يونيو المقبل 2024 وذلك لاستكمال العدد، بحيث يكون عدد من تم تعيينهم بحلول نهاية العام 2024 قد وصل إلى 90 ألف معلم وفقًا للخطة التي تم وضعها.

شروط مسابقة 30 ألف معلم

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن عدد من الشروط يجب توافرها عند التقدم لمسابقة 30 ألف معلم، وقد جاءت وفقًا للآتي: