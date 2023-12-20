هتقبض أرباح 147 ألف جنيه كعائد فوري بنفس اليوم.. شهادة بعائد 147 ألف جنيه+ شهادة المليونيرات

شهادة بعائد 147 ألف جنيه هي شهادات ذات عدد مرتفع وأفضل طرق الاستثمار التي تساءل عنها مؤخرا الكثير من العملاء للبنوك المختلفة، فالجميع يرغب في الحصول على هذه الشهادات ذات العائد المرتفع وهي شهادات ادخارية يقوم بإطلاقها بنك التنمية الصناعية، وفيما يلي سوف نتعرف على المزيد من التفاصيل حولها.

شهادة بعائد 147 ألف جنيه

شهادة بعائد 147 ألف جنيه، تعتبر الشهادة التي أطلقها بنك التنمية الصناعية أحد أفضل الشهادات الداخلية المتوفرة في السوق المصري حاليا فهي ذات عائد مرتفع مدفوع مقدما وتسمى شهادة اختيارك الجديدة ذات العائد المرتفع.

شهادة اختيارك الجديدة

تبلغ مدة الشهاده ثلاث سنوات والحد الأدنى للحصول عليها هو 50 ألف جنيه للمرة الواحدة، كما يمكن زيادة مضاعفات الشهادة حتى 5000 جنيه دون وجود حد أقصى، وسوف يصرف عائد الشهادة بنسبة 39.14% مقدما في اليوم التالي بعد التقدم بطلب الحصول على الشهادة وهو ما يعني أن العميل سوف يضع 400 ألف جنيه ويحصل على عائد فوري 147 ألف جنيه.

شهادة المليونيرات

قامت أربع بنوك مصرية بطرح شهادات ادخارية ذات عائد مرتفع مخصصة لشريحة المليونيرات وهي شهادات لمدة ثلاث سنوات على ألا يقل الحد الأدنى لشراء الشهادة مليون جنيه أو مبلغ 2.5 مليون جنيه أو مبلغ 3 ملايين جنيه وذلك على حسب السياسة المتبعة بكل بنك وذلك بهدف جذب المدخرات طبقا لقرار البنك المركزي الخاص برفع قيمة الفائدة خلال شهر مايو الماضي، كما توفر البنوك شهادات أخرى مخصصة للعملاء العاديين بداية من مبلغ 1000 جنيه وحتى 10000 جنيه وذلك كحد أدنى للحصول عليها بأسعار فائدة تقل عن أسعار فائدة شهادات المليونيرات.