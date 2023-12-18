هسة !! وجبة جديدة “أسماء نقل النفوس في العراق” pdf الكشوفات مجانًا وطريقة التحميل 2024

ان الكثير من المواطنين في العراق يستفسرون عن الاسماء المشمولة في نقل النفوس ، لذلك زاد البحث في مواقع البحث عن الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية لرؤية و البحث عم الكشوفات التي تحتوي على الاسماء الخاصة بنقل النفوس ، ووالتي تشمل جميع محافظات الدولة ، و الآن سوف نوضح كيفية عمل الإجراءات اللازمة و ما هي الأوراق المطلوبة في ذلك .

أسماء نقل النفوس في العراق

اولأ المستندات المطلوبة :

لابد من تقديم البطاقة الانتخابية للمواطن العراقي ، و عليه ايضا ان يقوم بتقديم نسخة من بطاقته السكنية التي يمتلكها من يقدم و تكون نسخة الاصل ، البطاقة الشخصية ، بطاقة التموين الخاصة بالمتقدم .

ثانيا الاستعلام عن نقل النفوس :

قم بالدخول الى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية العراقية و بعد ذلك اختر بوابة حكومة المواطن الالكترونية ، ثم عليك اختيار الوجبة الجديدة بعد ظهور الصفحة الجديدة و قم بإدخال بياناتك المطلوبة بشكل صحيح كما هو موضح امامك مع مراعاة الاسم رباعي و المحافظة التي تقطنها ، بعد الانتهاء الآن اضغط على كلمة البحث ؛ سوف يظهر لك الآن أسماء نقل النفوس المقبولين في العراق .

*يمكنك تحميل جميع الكشوفات من الموقع على جهازك الخاص و الاطلاع عليها في اي وقت .

شروط التسجيل في برنامج النفوس بالعراق

يمكنك من خلال كافة المعلومات التي تم سردها في الأعلى، أن تتعرف على شروط القبول بالبرنامج والتي تتمثل في التالي: