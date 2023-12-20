أطفالك هيفرحوا.. تردد قناة mbc 3 عربسات ونايل سات+ محتوى قناه ام بي سي 3 أطفال

تردد قناة mbc 3 عربسات ونايل سات الجديد التي يرغب الكثيرين في معرفته للاستمتاع بقناة ام بي سي 3 على القمر عرب سات ونايل سات حيث أن الأطفال يعشقها كثيرا ويتابعونها باستمرار، فهي تقدم لهم محتوى مفيد وجذاب لا يؤثر عليهم بصورة سلبية وهو ما يجعل القناة تزداد شهرتها يوما تلو الآخر، وفيما يلي سوف نستعرض معكم أحدث ترددات القناة التي قامت بالإعلان عنها مؤخرا على نايل سات وعرب سات.

تردد قناة mbc 3 عربسات ونايل سات

تردد قناة mbc 3 عربسات ونايل سات، إذا كنت ترغب في تنزيل هذه القناة الرائعة حتى يستمتع بها أطفالك، عليك معرفة ترددها الجديد سواء على القمر نايل سات أو عرب سات وهذا التردد الجديد على القمر نايل سات كالآتي:

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطا: ¾.

أما تردد القناة الجديد على القمر عرب سات فهو كالآتي:

التردد 12015.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

نبذة عن قناة ام بي سي 3

كانت بداية تأسيس القناة منذ عام 2012 وكانت تقدم محتوى مميز وفريد وما زالت تقدم هذا المحتوى الرائع حتى وصل عدد المعجبين أكثر من 5 مليون على مستوى الوطن العربي وهو ما جعل القناة تحرص على تقدمها وتطورها بشكل مستمر فتختار بعناية ما تقوم بعرض وتقدمه للأطفال عبر شاشتها.

محتوى قناه ام بي سي 3 أطفال

تقدم قناة ام بي سي 3 محتوى هادف ومميز يعجب الاطفال كثيرا وهو مناسب للعديد من الفئات العمرية بداية من أربع سنوات وحتى 20 عام رد من اكثر المحتويات التي تعرض على شاشة القناة كرتون توم وجيري والتي جعل القناة منذ بداية عرضه على شاشاتها تحصل على شهرة كبيرة.