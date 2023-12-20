أحلى خبر ده ولا ايه.. شقق للأرامل والمطلقات والمعاشات+ الأوراق المطلوبة من الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات للتقديم

شقق للأرامل والمطلقات والمعاشات، يبحث العديد عن شقق للأرامل والمطلقات والمعاشات الخاصة بالوحدات السكنية الجديدة، ويتساءل الكثير عن أهم التفاصيل والشروط المطلوبة لهذه الفئة للتقديم على الوحدات السكنية وحجزها، حيث تعمل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية على طرح مرحلة جديدة من وحدات الإسكان لأصحاب الدخل المحدود، ويأتي ذلك تنفيذا لمبادرة سكن كل المصريين.

شقق للأرامل والمطلقات والمعاشات

يتصدر عنوان شقق للأرامل والمطلقات والمعاشات محركات البحث في الأيام القليلة الماضية، حيث أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن طرح وحدات سكنية جديدة، ويمكن للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات الاستفادة منها ولكن تحت عدة شروط وهي كالتالي:

لا يقل سن المتقدم عن 21 عام.

لا يزيد سن المتقدم عن 51 عام.

لا يزيد سن أصحاب المعاشات عن 75 عام.

أن لا يكون المتقدم استفاد سابقا من أحد أطروحات الدولة سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أرض.

التأكد من عدم وجود المتقدم على قائمة (آي سكور).

وجود إثبات حصول المتقدم على راتب أقل من 2700 جنيه ولا يزيد عن 7000 جنيه.

تقديم مستند الإقامة بما يتناسب مع الوحدات المتاحة بأقرب مدينة جديدة لمحل الإقامة أو محل العمل.

الأوراق المطلوبة من الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات للتقديم

حددت وزارة الإسكان عددا من الأوراق المطلوبة التي يجب تقديمها كاملة لحجز أحد الوحدات السكنية الجديدة المطروحة وهي كالتالي: