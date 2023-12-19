كل ما تريد معرفته عن شروط منحة الزواج من التأمينات+ التقديم للحصول على منحة الزواج

شروط منحة الزواج من التأمينات، تبحث الكثير من الفتيات المقبلات على الزواج عن شروط منحة الزواج من التأمينات، حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في وقت سابق عن تقديم منحة الزواج للفتيات أصحاب المعاشات، ويتساءل العديد عن تفاصيل هذه المنحة وشروطها وكيفية الاستفادة منها.

شروط منحة الزواج من التأمينات

شروط منحة الزواج من التأمينات، يتصدر شروط منحة الزواج من التأمينات محركات البحث خلال الساعات الماضية بعد إعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تقديم منحة الزواج للفتاة التي توفي والدها أو المسؤول عن إعالتها، حيث تصرف لها التأمينات منحة تساوي قيمتها المعاش المستحق لمدة سنة عند عقد القران وانقطاع المعاش عنها بسبب الزواج، ويتم احتساب قيمة المنحة عن طريق ضرب قيمة المعاش المستحق في 12 شهر، وحددت الهيئة القومية عددا من الشروط للحصول على منحة الزواج وهي كالتالي:

يجب أن تكون المتقدمة لصرف المنحة مستحقة في المعاش.

يجب تقديم كافة الأوراق التي تثبت الزواج وهي وثيقة الزواج والبطاقة الشخصية.

يجب أن تصرف المنحة خلال خمس سنوات من عقد القران.

يتم صرف منحة الزواج مرة واحدة فقط.

يجب التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحبة المعاش لصرف المنحة.

يتم صرف المنحة في حالة الزواج فقط لانقطاع المعاش عنها.

التقديم للحصول على منحة الزواج

تعتبر منحة الزواج المقدمة من التأمينات أحد أهم المواضيع التي تولي لها العديد من الفتيات اهتماما كبيرا في الآونة الأخيرة، ويتساءل الكثير عن خطوات الحصول على المنحة حيث يجب على المتقدمة التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحبة المعاش وعمل طلب لصرف منحة الزواج مرفق بوثيقة الزواج وبطاقة الرقم القومي السارية، ويتم بعدها تنفيذ الإجراءات للحصول على المنحة.