البنك الأهلي مقدم عرض خيالي.. أفضل أنواع شهادات البنك الأهلي+ خصائص شهادات البنك الأهلي

أفضل أنواع شهادات البنك الأهلي حيث يوفر لعملائه العديد من الشهادات المحلية والأجنبية المختلفة، بالإضافة إلى المدد والعوائد المتنوعة، ومناسبة للعميل يمكنه أن يختار منها للادخار والاستثمار، ولكل نوع منها خصائصه المميزة التي تناسب العملاء.

أفضل أنواع شهادات البنك الأهلي

أفضل أنواع شهادات البنك الأهلي، هناك الأنواع المختلفة من الشهادات التي طرحها البنك الأهلي المصري، ومن أهم وأبرز هذه الشهادات النحو التالي:

الشهادة البلاتينية

يمكن شراء هذه الشهادة بحد الأدنى 1000 جنيه مصري، أو مضاعفاتها، مدتها 3 سنوات، أما سعر الفائدة لها 12% طوال مدة الشهادة، وإذا كنت ترغب في الحصول على العائد الشهري، ويمكن الحصول على العائد ربع السنوي بسعر الفائدة 12.25%.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

مدة الشهادة 3 سنوات، ويمكن شرائها بحد أدنى 1000 جنيه مصري، أو مضاعفاتها، أما سعر العائد هو 9.5.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

يمكن شراء هذه الشهادة بحد أدنى 1000 جنيه، أو مضاعفاتها، مدتها 5 سنوات بسعر العائد 11%، مع احتساب العائد من اليوم التالي مباشرة بعد شراء الشهادة.

خصائص شهادات البنك الأهلي

تتميز شهادات البنك الأهلي المصري بعدد من الخصائص، تتمثل فيما يلي: