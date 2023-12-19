أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في جميع المحافظات عبر موقع وزارة العمل ومنصة مظلتي حمل الكشوفات pdf

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، والتي يبحث عنها الكثيرون الآن مترقبين ظهور الكشوفات التي بينت الوزارة منذ فترة أنها تعد الأسماء لرفعها على موقع الوزارة والمنصة التابعة له، حيث أكدت أنها حريصة على تقديم دعم الرعاية للمواطنين في الوقت المناسب لما له من أهمية بلغية للفئات المعنية بالدعم، كيف يمكنك أن تستعلم عن اسمك والتأكد أنه ضمن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة تابع معنا هذا التقرير للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر موقع وزارة العمل

تستطيع الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال موقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية من خلال اتباع الخطوات التالية:

سجل الدخول إلى موقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية. بعد الدخول إلى الموقع اختر قسم الرعاية الاجتماعية. اضغط على رابط الوجبة الأخيرة والمعنية بالبحث. حمل مِلَفّ الأسماء للمحافظة التي تريدها بصيغة pdf. الآن افتح المِلَفّ وابحث باستخدام الهُوِيَّة الوطنية عن الاسم الذي تريد، ليظهر لك الاسم وحالة قبوله أو رفضة.

في حالة القبول، يمكنك التوجه إلى الصراف للحصول على الدعم.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي

يمكنك الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الحالية عبر منصة مظلتي، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن أسماء المستفيدين من الدعم، من خلال اتباع الخطوات التالية: