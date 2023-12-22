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يلا الحق التخفيضات .. عروض بيم لشهر ديسمبر على السلع الغذائية 2024
عروض بيم بخصومات خيالية، يقدم متجر بيم عروض مميزة لجميع عملائها بكافة فروعه المتجر المنتشرة بجميع المحافظات وتشمل عروض المتجر تخفيضات على المواد الغذائية والمنظفات وكذلك الأجهزة الكهربائية والمنزلية والمستلزمات الرياضية وأدوات الاستخدام الشخصي وغيرها.
عروض بيم لشهر ديسمبر
هايبر بيم يوفر عروض كثيرة على مختلف المنتجات والأقسام التي من بينها ما يلي:
- قسم السلع الغذائية يقدم المتجر عروض على الأجبان بمختلف أنواعها مثل جبنة دومتى وجبتي وكذلك جبنة موزاريلا كما يقدم المتجر عروض على اللانشون والمربى والأرز.
- قسم المنظفات والورقيات يقدم به المتجر عروض على حفاضات اطفال جيني اند ويلي، كذلك عروض على منظف غسيل الأطباق ديستو 2 كيلو جرام.
خصومات بيم لشهر ديسمبر
قدم أيضًا بين ماركت عروض مميزة على السلع الغذائية والمنظفات واللحوم والمجمدات وغيرها، وهذه العروض تكون كالتالي:
- عروض على اللحوم والمجمدات يقدمها متجر بيم، حيث يقدم شرائح لانشون فريش لحم بقري أو دجاج ويمكن للعميل اختياره سادة أو بالفلفل أو بالزيتون بحجم 200 جرام.
- كما يقدم المتجر شرائح مدخنة دجاج أو رومي فريش بوزن 200 جرام.
- رول لانشون الوطنية إما سادة أو زيتون بوزن 250 جرام.
- عصير بيتي بسعة 1 لتر وسعر مميز وأطعمة مختلفة يختار العميل من بينها برتقال أو أناناس أو تفاح أو جوافة أو كوكتيل أو مانجو حسب الرغبة.
- عرض على شاي كيني ناعم بيرك وزن 40 جرام.
- جل للغسالات الاتوماتيك بيل ماتيك وزن 2.6 كيلو جرام.
وأقوى عروض متجر بيم يقدمها على بطاطس الشيبسي بيج شيبس بطعم الجبنة المتبلة أو بطعم سور كريم بسعر مميز.