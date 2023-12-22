هتتوظف يعني هتتوظف .. وظائف جديدة بالمترو في 6 محطات جديدة

أعلنت الجهات المختصة في مترو الانفاق عن وجود العديد من فرص العمل الشاغرة وذلك بالتزامن مع الاستعدادات الجارية التي يتم اتخاذها لافتتاح ست محطات مترو، وذلك بالنسبة لثالث مرحلة والخط الثالث التي من المقرر أن يتم افتتاحها من خلال الفترة المقبلة سوف نتناول في مقالنا جميع تفاصيل الخاصة بذلك بشكل من التوضيح والدقة.

وظائف جديدة بالمترو

هناك بعض الشروط يجب أن تكون متوفرة جميعها لدى كل الراغبين بالحصول على الوظائف الشاغرة الموجودة في مترو الأنفاق وتلك الشروط تكون متمثلة في التالي:

ينبغي أن يتحلى المتقدم بالطول المناسب.

يجب على المتقدم أن يكون على دراية تامة للقراءة والكتابة.

يجب أن يتحلى بالهيئة المناسبة.

المهام الخاصة لوظائف مترو الأنفاق

وفقاً للبحث المستمر من قبل العديد من الأشخاص عن المهام المخصصة للوظائف في مترو الأنفاق وتتمثل تلك المهام فيما يلي:

جعل سير الركاب منظم على الأرصفة التي تتعلق بالمترو.

المهام الخاصة بالأمن العام في المحطة.

المحطات الخاصة لوظائف مترو الأنفاق

توجد العديد من المحطات المختصة الوظائف مترو الأنفاق تتمثل تلك المحطات فيما يلي:

محطة إمبابة.

المحطة القومية.

كذلك محطة السودان.

محطة البوهي.

هذا بجانب محطة روضة الفرج.

محطة الطريق الدائري.

المزايا المختصة لوظائف مترو الانفاق

تضم الوظائف الخاصة في مترو الأنفاق العديد من المزايا والتي تتمثل فيما يلي:

يتم تقديم دورات مجانية تدريبية.

تقديم التأمين الإجتماعي والطبي.

زيادة سنوية.

تقديم التأمين الشامل على الحياة.

يتم تقديم ترقيات في مجال الأمن الإداري.

الأوراق اللازمة للتقديم في وظائف مترو الأنفاق

هناك بعض المستندات والأوراق التي يجب أن تتوافر لكي يتم التقديم والحصول على الوظائف الشاغرة في المترو وتتمثل تلك الأوراق فيما يلي:

يجب على المتقدم أن يقوم بإحضار الصورة الشخصية الخاصة به.

يلزم أن يقوم بإرفاق صورة البطاقة القومية.

إرفاق فيش جنائي.

الرواتب المختصة لوظائف مترو الأنفاق

وفقاً للبحث المكثف من قبل العديد من الأشخاص بشأن معرفة الرواتب المختصرة بوزارة مترو الأنفاق وتتمثل الرواتب فيما يلي: