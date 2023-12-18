خطوات تحميل الاستمارة النهائية + جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الاول 2023-2024

بحث الكثير من الطلاب والطالبات في الأيام الأخيرة الماضية عن جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الاول حيث اقترب موعد انتهاء الفصل الدراسي الاول هذا العام ، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات الشهادة الاعدادية في مصر وخلال السطور التالية نكشف عن جميع المعلومات حول جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الاول في جميع المحافظات المصرية.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الاول

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الاول في جميع المحافظات المصرية حيث تبدأ امتحانات الترم الاول للصف الثالث الاعدادي 2024 يوم السبت الموافق 18 يناير 2024 وتستمر الامتحانات لمدة أسبوع لتنتهي يوم 25 يناير 2024 وقد أعلنت جميع المديريات التعليمية في جميع المحافظات المصرية عن جدول امتحانات الترم الاول الشهادة الاعدادية وإليكم جدول جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الاول:

يوم الثلاثاء الموافق 19 يناير 2024 امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

يوم الأربعاء الموافق 20 يناير 2024 امتحان الهندسة والعلوم.

يوم الخميس الموافق 21 يناير 2024 امتحان اللغة الانجليزية والتربية الفنية.

يوم السبت الموافق 23 يناير 2024 امتحان الجبر والحاسب الآلي.

يوم الأحد الموافق 24 يناير 2024 امتحان الدراسات الاجتماعية.

موعد اجازة منتصف العام 2024

بعد معرفة جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الاول يبحث الكثير من الطلاب عن موعد بداية اجازة نصف العام والتي تبدأ يوم 27 يناير 2024 وتستمر لمدة أسبوعين تنتهي يوم 8 فبراير 2024 وتبدأ الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024