بدءا من يناير.. زيادة الحد الأدنى للمعاشات+ رفع أجر الاشتراك التأميني

زيادة الحد الأدنى للمعاشات التي يستفيد منها العديد من أصحاب المعاشات الذين يزيد عددهم عن 10.5 مليون مواطن، ويبحثون عن حقيقة هذه الزيادة لجميع المستفيدين، إلى جانب رفع قيمة الاشتراك التأميني في شهر يناير، والموعد المقرر لتطبيق الزيادة السنوية للمعاشات.

زيادة الحد الأدنى للمعاشات

زيادة الحد الأدنى للمعاشات، أعلنت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن ارتفاع الحد الأدنى للمعاشات، وذلك اعتبارًا من شهر يناير المقبل 2024، حيث يصل إلى 1300 جنيهًا بدلًا من 1105 جنيه، بزيادة 195 جنيهًا، كما يزداد الحد الأقصى للمعاشات ليصل إلى 10080جنيهًا بدلًا من 8720 جنيه بزيادة 1360 جنيهًا.

رفع أجر الاشتراك التأميني

تم الإشارة إلى رفع الحد الأدنى لقيمة الاشتراك التأمينى خلال شهر يناير المقبل 2024، يصل إلى 2000 جنيهًا بدلًا من 1700 جنيه، وذلك بعد إضافة 300 جنيهًا، مع رفع الحد الأقصى لقيمة الاشتراك التأمينى يصل إلى 12600 جنيهًا بدلًا من 10900 جنيه، وذلك بعد إضافة 2300 جنيهًا، وبذلك يتم رفع الحد الأدنى والأقصى لقيمة الاشتراك التأميني بدءً من شهر يناير القادم 2024.

الفئات المستفيدة من زيادة معاشات يناير 2024

يتم تطبيق زيادة الحد الأدنى للمعاشات في أول شهر يناير المقبل، ويستفيد منها الفئات التي يمكنها الحصول على الحد الأدنى من قيمة المعاشات، كما يستفيد منها جميع الفئات التي تحصل على الحد الأقصى للمعاشات.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن صرف المعاشات الخاصة بشهر يناير 2024 بعد إضافة الزيادة المقررة لها، الجديدة، كما يستمر صرف المعاشات لشهر يناير على مدار ستة أيام متتالية.