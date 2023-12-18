لأدبي وعلمي علوم “جدول امتحانات الصفوف الثانوية الترم الاول” + رابط الاستعلام عن النتائج النهائية

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات في جميع المدارس الحكومية والخاصة عن جدول امتحانات الصفوف الثانوية الترم الاول حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد امتحان الصف الأول والثاني الثانوي ، كما أعلنت جميع المديريات التعليمية في جميع المحافظات المصرية عن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي وخلال السطور التالية نكشف عن جدول امتحانات الصفوف الثانوية بالترم الاول 2024.

جدول امتحانات الصفوف الثانوية الترم الاول

أعلنت جميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية عن جدول امتحانات الصفوف الثانوية الترم الاول 2024 وذلك لجميع المدارس الحكومية والخاصة ، وتبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي يوم السبت الموافق 14 يناير 2024 وتستمر الامتحانات لمدة أسبوعين وتنتهى يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 ، وتبدأ إجازة منتصف العام يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم أكدت على ضرورة الالتزام بالقواعد العامة للامتحانات وعدم التأخر على موعد الامتحان.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024

بعد معرفة موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الثانوية يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن جدول امتحانات الصفوف الثانوية الترم الاول وهو كالتالي :