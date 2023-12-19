محافظ الجيزة يعتمد جدول امتحانات الاعدادي والثانوي في الجيزة+ مرحلة التعليم الثانوي الفني

جدول امتحانات الاعدادي والثانوي في الجيزة والذي أعلنت عنه مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة الخاص بنصف العام الدراسي للعام 2023/2024، الخاص بالمرحلة الإعدادية والثانوية، وذلك بعد اعتماد الجداول من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

جدول امتحانات الاعدادي والثانوي في الجيزة

جدول امتحانات الاعدادي والثانوي في الجيزة، تم الإعلان عن جداول الامتحانات للفصل الدراسي الأول للمرحلة الإعدادية والثانوية في محافظة الجيزة، وقد جاء على النحو التالي:

المرحلة الإعدادية

يبدأ اختبارات الصف الأول الإعدادي العام والصم والمكفوفين والمهني من السبت السادس من يناير، إلى الإثنين 15 من يناير 2024 .

أما بالنسبة الصف الثاني الإعدادي العام والصم والمكفوفين والمهني فهو يبدأ من الثلاثاء التاسع من يناير إلى الثلاثاء 16 من يناير 2024 .

أما اختبارات الشهادة الإعدادية تبدأ من يوم الأربعاء 17 من يناير إلى الأربعاء 24 من يناير 2024 .

مرحلة التعليم الثانوي الفني

التخصصات المختلفة يبدأ الامتحانات من السبت 6 يناير إلى الأربعاء 24 يناير 2024.

يبدأ اختبارات الصف الأول والثاني الثانوي من الصم وضِعاف السمع، من يوم الثلاثاء 9 يناير إلى 16 من يناير 2024.

أما امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي من المكفوفين فهي تبدأ من السبت 6 من يناير إلى الثلاثاء 16 من يناير 2024.

تبدأ امتحانات طلاب الصف الأول من المرحلة الثانوية العامة من الاثنين 15 من يناير 2024 إلى الأربعاء 24 من يناير 2024.

بينما تبدأ امتحانات الصف الثاني من المرحلة الثانوية العامة من يوم الأحد 14 من يناير 2024 إلى الأربعاء 24 يناير 2024.

امتحانات الترم الأول 2024

أكدت محافظة الجيزة على أن امتحانات المواد الخارجة عن المجموع، إلى جانب مادة المستوي الرفيع، سوف تكون في أيام 2 ، 3 ، 4 من شهر يناير 2024، كما وجه محافظ الجيزة بضرورة الالتزام بالجداول المعتمدة، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير جو ملائم للطلاب، لكي يتم أداء الامتحانات بكل سهولة.