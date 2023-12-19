“يلا أحجز شقة لأولادك” شروط حجز وحدات سكن لكل المصريين+ مساحة الشقق السكنية المطروحة

شروط حجز وحدات سكن لكل المصريين سوف نوضحها من خلال هذا المقال حيث أطلقت وزارة الإسكان وحدات سكنية تناسب كافة الفئات من المصريين وذلك في عدد من المحافظات المختلفة داخل جمهورية مصر العربية وفق مجموعة من الشروط التي وضعتها الوزارة والتي سنوضحها في السطور التالية.

شروط حجز وحدات سكن لكل المصريين

شروط حجز وحدات سكن لكل المصريين، هناك مجموعة من الشروط التي ألزمت بها وزارة الإسكان المصريين الراغبين في الحصول للتقدم على امتلاك وحدات سكنية من الوحدات التي ستطرحها الوزارة ومن أبرز الشروط ما يلي:

يشترط بشكل أساسي أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية المصرية.

كما يشترط أيضًا ألا يكون المتقدم قد حصل على وحدة سكنية من قبل من الوحدات التي أطلقتها الوزارة.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام ولا يزيد أيضًا عن 51 عام.

يشترط كذلك ألا يقل راتب المتقدم الشهري عن 2700 جنيه ولا يزيد عن 7000 جنيه.

يمكن التقديم لكل من الأعزب والمتزوج شرط توافر الشروط الموضوعة بالنسبة للراتب والسن.

يجب تقديم ما يثبت صحة راتب المتقدم.

كما يشترط كذلك توافر المستندات الخاصة بالإقامة والأفضلية سوف تكون لأبناء المحافظة.

في حال كان المتقدم من أصحاب المعاشات فلابد ألا يزيد عمره عن 75 عامًا.

مساحة الشقق السكنية المطروحة

أوضحت وزارة الإسكان أن المساحة المقرر للشقق السكنية التي سيتم طرحها سوف تتراوح مساحتها بين 75 إلى 90 متر، أما عن أسعار الوحدات السكنية فمن المقرر أن تبدأ من سعر 350 ألف جنيه وتصل إلى سعر 450 ألف جنيه حيث تختلف الأسعار وفق عدة معايير من بينها المدينة التي ستطرح بها كل وحدة سكنية وكذلك المساحة الخاصة بكل وحدة.