ظهرت pdf لينك تحميل كشوفات أسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة 2023 جميع محافظات العراق

أصبحت الوجبة الجديدة من نقل النفوس هي الشغل الشاغل لشريحة كبيرة من المواطنين في مختلف أنحاء محافظات العراق، حتى أن وزارة الداخلية قامت بإطلاق الوجبة الجديد من الكشوفات التي تحمل جميع أسماء نقل النفوس في العراق، لتكون من أهم الخدمات المقدمة أمام كافة الأشخاص الراغبين في تغيير أسمائهم وألقابهم إلكترونيًا، مما يوفر عليهم الوقت والجهد واللازم أمام كافة المتقدمين.

كيفية تحميل الوجبة الجديدة من نقل النفوس

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بإستخراج كشوفات الوجبة الجديدة من نقل النفوس، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الدخول لموقع بوابة المواطن الحكومية في العراق.

بعدها يتم إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية الخاصة بالمواطن.

بعد ذلك يُرجى الضغط على زر “الإستعلام عن الوجبات”.

اختيار الوجبة التي ترغب فيها بكل سهولة.

بعدها يتم إدخال باقي البيانات الخاصة بالشخص المتقدم.

ليتم الضغط في النهاية على زر “تنزيل الكشوفات”.

مستندات التقديم في نقل النفوس بالعراق

يمكن بكل سهولة القيام بتغيير الأسم واللقب الخاص بالمواطن عبر بوابة المواطن الحكومية، وذلك بإرفاق المستندات التي تتمثل في الأتي:-