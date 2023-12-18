www.anem.dz تسجيل منحة البطالة 2023 في الجزائر عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل

www.anem.dz تسجيل منحة البطالة هو ما يبحث عنه الكثير من العاطلين عن العمل بالجزائر، حتى يتمكنوا من الحصول على الدعم الشهري الذي حددته الحكومة بقيمة 13 ألف دينار جزائري، يتم صرفها شهرياً المستحقين لها بعد توافق عدد من الشروط والأحكام، وذلك حرصاً من الدولة على مستقبل أبناؤها من الشباب الغير عاملين، والجدير بالذكر أنه يتم التسجيل بها من خلال موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

www.anem.dz تسجيل منحة البطالة

يتم التسجيل بالمنحة والحصول على الدعم الشهري الخاص بها، بعد استيفاء الشروط الخاصة بها من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة كالتالي:

قم بالدخول على رابط الوكالة الوطنية للتشغيل www.anem.dz.

من الصفحة الرئيسية قم بالنقر على تسجيل.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة.

وتأكد من إدخالها بشكل صحيح.

ارفق المستندات المطلوبة ثم انقر فوق إرسال.

بعدها يتم الانتظار حتى تتلقى الرد.

وفي حال القبول يتم تحديد موعد المقابلة الشخصية، وفي حال الرفض يتم ذكر السبب.

شروط التقديم في منحة البطالة بالجزائر

يتم الحصول على المنحة بعد توافر عدد من الشروط الهامة لدى المواطن، وهذه الشروط كالتالي: