بعد التعديل.. جدول امتحانات أولى ثانوي في اسكندرية+ استعدادات مديرية التربية والتعليم في اسكندرية

جدول امتحانات أولى ثانوي في اسكندرية، أصبح جدول امتحانات أولى ثانوي في اسكندرية ما يشغل الطلبة وأولياء الأمور أيضا، حيث اقترب نصف العام الدراسي على الانتهاء، وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسكندرية عن جدول امتحانات أولى ثانوي، ويتم اعتماد الجدول رسميا ليبدأ الطلاب بالاستعداد لخوض امتحانات الفصل الدراسي الأول.

جدول امتحانات أولى ثانوي في اسكندرية

جدول امتحانات أولى ثانوي في اسكندرية، اعتمدت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات أولى ثانوي في اسكندرية ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 14 يناير وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير، وإليكم جدول امتحانات أولى ثانوي في محافظة الإسكندرية:

يوم الأحد الموافق 14 يناير: امتحان مادة اللغة العربية، ومدة الامتحان ثلاث ساعات بداية من الساعة 12.

يوم الاثنين الموافق 15 يناير: امتحان مادة الكيمياء، ومدة الامتحان ساعة ونصف بداية من الساعة 12، بالإضافة إلى امتحان الجغرافيا ومدة الامتحان ساعتين بداية من الساعة 2.

يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير: امتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية ومدة الامتحان ساعة ونصف بداية من الساعة 12، بالإضافة إلى امتحان في مادة التربية العسكرية ومدة الامتحان ساعة بداية من الساعة 2.

يوم الأربعاء الموافق 17 يناير: امتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى ومدة الامتحان ساعتين ونصف بداية من الساعة 12.

يوم الخميس الموافق 18 يناير: امتحان في مادة الفيزياء و مدة الامتحان ساعة ونصف بداية من الساعة 12، بالإضافة إلى امتحان في مادة الفلسفة والمنطق ومدة الامتحان ساعتين بداية من الساعة 2.

يوم الأحد الموافق 21 يناير: امتحان في مادة الرياضيات وفترة الامتحان ثلاث ساعات بداية من الساعة 12.

يوم الاثنين الموافق 22 يناير: امتحان في مادة التاريخ وفترة الامتحان ساعة ونصف بداية من الساعة 12.

يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير: امتحان في مادة الأحياء وفترة الامتحان ساعة ونصف بداية من الساعة 12.

استعدادات مديرية التربية والتعليم في اسكندرية

وجه الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسكندرية بضرورة الاستعداد لفترة الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للعمل على توفير بيئة مناسبة ومريحة للطلاب، كما شدد الدكتور عربي أبو زيد على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم وبين مديرية الأمن ومديرية الشؤون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لضمان سير حركة الامتحانات على أكمل وجه.