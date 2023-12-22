“رسمياً” وزارة التعليم تُعلن موعد امتحانات الثانوية العامة وفقاً للخريطة الدراسية

موعد امتحانات الثانوية العامة ، تعد مرحلة الثانوية العامة واحدة من أهم المراحل التعليمية التي على أساسها يحدد الطالب المعهد أو الجامعة التي سينضم إليها، وتتصف امتحانات الشهادة الثانوية بأنها ليست سهلة بل تحتاج إلى تركيز كبير لكي تتمكن من حلها، ولكي تحصل على أعلى الدرجات التي ستمكنك من الذهاب إلى أي كلية تريدها كما تهتم وزارة التربية والتعليم بهذه المرحلة لهذا قامت بتحديد موعد امتحانات الثانوية العامة.

موعد امتحانات الثانوية العامة

تستطيع الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، والإستعلام عن موعد امتحانات الثانوية العامة حيث حددت وزارة التربية والتعليم عن موعد الاختبارات بالإضافة إلى توضيحها بعض التعليمات التي لابد من الالتزام بها حتى يتمكن الطالب من أداء الامتحانات دون وجود أي مشاكل موعد امتحانات الثانوية العامة سيكون في:

سيتم عقد امتحانات الشهادة الثانوية في يوم 15 من شهر يونيو لعام

أما عن امتحانات الدبلومات الفنية سيكون في تاريخ 1 من نفس الشهر الذي يوافق يوم السبت.

في حال لم يقم الطالب باجتياز امتحانات الدور الأول يمكنه التقديم على امتحانات الدور الثاني لكنها تتصف بالصعوبة، والتشديد الأمني.

الإجراءات الأمنية المتبعة في امتحانات الثانوية العامة

أقرت الوزارة عن بعض القواعد التي يلزم تنفيذها حتى لا يحرم الطالب من الدخول إلى لجنة الامتحان مثل الحضور بالزي الرسمي للمدرسة بجانب عدم إحضار أي هواتف أو كتب تخص المادة علاوة على ذلك يتم تفتيش كل للطلاب قبل الدخول إلى لجنة الامتحان،وأثناء تأدية الامتحان حتى تمنع حدوث أي حالات غش.

ختاماً لموضوعنا موعد امتحانات الثانوية العامة تعرفنا على القواعد الأمنية المستخدمة داخل اللجان.