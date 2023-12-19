“رسميا هنا” مواعيد امتحانات نصف السنة+ جدول مواعيد الدراسة في العراق لعام 2023/2024 للجامعات

مواعيد امتحانات نصف السنة في العراق من الموضوعات الهامة لدى الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم، وخاصة بعد إعلان وزارة التربية العراقية عن الخريطة الزمنية لمواعيد الامتحانات لنصف العام الدراسي 2023/2024 في العراق.

مواعيد امتحانات نصف السنة

مواعيد امتحانات نصف السنة، قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن جدول امتحانات نصف العام، ومن المقرر أن يأتي على النحو التالي:

تبدأ الاختبارات الشفهية قبل بداية الامتحانات التحريرية بأسبوع، أثناء الدوام الرسمي.

كما تبدأ الامتحانات التحريرية للمرحلة الابتدائية، الخميس 25 يناير 2024، كما تنتهي الأربعاء 31 يناير 2024.

تبدأ الامتحانات التحريرية للمرحلة الثانوية، الأحد 21 يناير 2024، كما تنتهي الأربعاء 31 يناير 2024.

أما العطلة الربيعية فمن المقرر أن تبدأ الخميس 1 فبراير 2024 وذلك لمدة أسبوعين، مع استمرار الدوام الرسمي الخميس 15 فبراير 2024.

بينما امتحانات نصف السنة للمؤجلين لجميع الصفوف المنتهية وغير المنتهية، سوف تكون الأسبوع الثاني من بداية الدوام الرسمي، وذلك لمدة أسبوع واحد.

كما تبدأ الامتحانات التمهيدية لجميع الطلاب المتقدمين للامتحانات الخارجية، السبت 3 فبراير 2024.

جدول مواعيد الدراسة في العراق لعام 2023/2024 للجامعات

كما أعلنت وزارة التربية العراقية عن جدول الدراسة في العراق 2023/2024 للجامعات، وقد جاء على النحو التالي: