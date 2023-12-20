موعد بداية الفصل الدراسي الثاني وانتهاء إجازة نصف العام الدراسي 2024

الخريطة الزمنية للترم الثاني، بعد الانتهاء من امتحانات الترم الأول الكثير من الصفوف الدراسية يستقبل الطلاب إجازة نصف العام الدراسي الخاصة ب الترم الأول، ومن المراحل التي انتهت من أداء الامتحانات هي طلاب الشهادة الإعدادية في كل المدارس سواء خاصة أو لغات هذه الإجازة سوف تستمر إلى اليوم التاسع من شهر فبراير لهذا العام على أن يبدأ الطلاب الترم الثاني بعدها مباشرةً لهذا تم تحديد الخريطة الزمنية للترم الثاني.

الخريطة الزمنية للترم الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد بدء الفصل الدراسي الثاني لهذا على الطلاب الاستعداد للرجوع إلى المدارس، واستكمال المناهج التعليمية حيث سيتم وضحت الخريطة الزمنية للترم الثاني:

في يوم التاسع من شهر فبراير سوف تنتهي إجازة نصف العام الدراسي

ثم سيتم بداية الترم الثاني في يوم 11 من شهر فبراير.

كما سوف تكون فترة التدريس الخاصة ب الترم الثاني هي 16 أسبوع فقط.

من المقرر انتهاء الفصل الدراسي الثاني في يوم 1 من شهر يونيو من أجل الاستعداد لأداء امتحانات نهاية العام الدراسي.

أما عن منتصف شهر أبريل سيتم أداء امتحانات المهام الأدائية لطلاب كلا من الصفين الرابع، والخامس الابتدائي.

بينما يوم السادس من شهر مايو من المقرر بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب سنوات النقل، والشهادة الإعدادية.

تاريخ 27 من شهر مايو ستجرى امتحانات الدبلومات الفنية

كذلك امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 في اليوم العاشر من شهر يونيو.

نظام تقييم الطلاب في الترم الثاني

حددت وزارة التربية والتعليم كذلك التعليم العالى أن الطالب في سنوات النقل سيكون نظامه 80% من درجات اختبار نهاية الفصل إضافة إلى 10% من درجات امتحان الشهر بجانب 10% مواظبة، وسلوك.

ختاماً لموضوعنا الخريطة الزمنية للترم الثاني تعرفنا على موعد رجوع الطلاب إلى الدراسة.