بدل الشهر هتصرف شهرين “جدول صرف معاشات شهر يناير” بعد زيادة الكريسماس الجديدة

جدول صرف معاشات شهر يناير قبل بداية كل شهر جديد، يتساءل العديد من أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 الرسمي وفقًا لبيانات وزارة التضامن المعلنة، حيث يهم الكثيرون معرفة تفاصيل صرف المعاشات في موعدها المقرر وكيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.

جدول صرف معاشات شهر يناير

قبل بداية كل شهر جديد، يكون صرف معاشات شهر يناير 2024 في اليوم الأول من الشهر، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019. يكون اليوم الأول لصرف معاشات شهر يناير 2024 يوم 1 يناير 2024، ويستمر الصرف على مدار 6 أيام متتالية.

أما أماكن صرف المعاشات، فيتم ذلك من خلال البريد المصري، البنوك التجارية وبنوك القرى، منافذ شركة فوري، ماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك، وفروع بنك ناصر الاجتماعي.

لتسهيل الإجراءات على المواطنين، فإن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد وفرت إمكانية الاستعلام عن قيمة المعاشات بالاسم عبر موقعها الإلكتروني، يمكن للمستفيدين القيام بذلك من خلال الدخول إلى موقع الهيئة وتسجيل اسم المستفيد وكلمة المرور، ثم الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم. سيظهر النتيجة بما في ذلك الزيادة المقررة في المعاش.

للاستعلام عن المعاش

للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم، يُمكنك اتباع الخطوات التالية عبر موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية: