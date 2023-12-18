لهذه الفئات فقط! زيادة نصيب الفرد في التموين بمناسبة الكريسماس .. منهم أصحاب تكافل وكرامة 2024

زيادة نصيب الفرد في التموين بمناسبة الكريسماس تنشغل أذهان الكثير من الأفراد بتساؤلات حول حقيقة زيادة حصة كل فرد من التموين في الشهر المقبل، خاصةً في ديسمبر، حيث يبحثون عن تأكيد صرف هذه الزيادة وفهم الشروط اللازمة لإضافة المواليد على بطاقات التموين. تعتبر هذه الاستفسارات مهمة للفرد في سياق تحسين ظروف حياته وتوفير الاحتياجات الأساسية، يأتي هذا التساؤل في ظل تفاعل الناس مع تغييرات في السياسات التموينية والاقتصاديةـ يسعى الكثيرون لضمان استفادتهم الكاملة من التموين، وخاصة في شهر ديسمبر الذي قد يحمل تعديلات أو زيادات في الحصص.

زيادة نصيب الفرد في التموين بمناسبة الكريسماس

تثير الشائعات حول زيادة حصة التموين للأفراد في شهر ديسمبر العديد من الاستفسارات والاهتمامات، كما أكدت وزارة التموين أن هذه الأخبار غير صحيحة وأن حصة الفرد من التموين تظل ثابتة في هذا الشهر، وتتمثل في خمسين جنيهًا، مع صرف زجاجة زيت وكيلو من السكر على بطاقات التموين.

تتوضح الشروط اللازمة لإضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال مجموعة متنوعة من المعايير، بما في ذلك انخفاض المعاش الشهري للشخص، وحد الدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين، وحد الأفراد المسموح بهم على البطاقة.

فيما يتعلق بأسعار السلع التموينية في ديسمبر، فإن زيت الطهي بوزن 800 جرام يتراوح سعره حوالي 32 جنيهًا، وكيلو السكر يبلغ حوالي 31 جنيهًا، وكيس المكرونة بوزن 400 جرام يتراوح سعره حوالي 8 جنيهات، بينما يصل سعر كيس الملح الصغير إلى جنيه واحد.