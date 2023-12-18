أهي دي الاخبار اللي تفرح بجد “زيادة معاشات يناير 400 جنية” لكل مواطن بمناسبة السنة الجديدة

زيادة معاشات يناير 400 جنية تقترب نهاية عام 2023 وتتزايد تطلعات 11 مليون مواطن نحو زيادة المعاشات في يناير 2024، يتأمل هؤلاء المواطنون في تحسين أوضاعهم المالية مع بداية العام الجديد، خاصةً مع قرب تطبيق الحد الأدني للمعاشات وفقًا لما تنص عليه قرارات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات ومن المتوقع أن يكون يناير 2024 هو شهر بداية تنفيذ هذا القرار، والذي يهدف إلى رفع مستوى المعاشات لتحقيق تحسين ملحوظ في حياة المتقاعدين.

زيادة معاشات يناير 400 جنية

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن زيادة المعاشات اعتباراً من يناير 2024، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1300 جنيهًا بدلاً من 1105 جنيهًا، وسيصل الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيهًا بدلاً من 8720 جنيهًا.

وفي إطار تحسين قيمة المعاشات وتنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2000 جنيهًا بدلاً من 1700 جنيهًا، والحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 12 ألفًا و600 جنيهًا بدلاً من 10 آلاف و900 جنيهًا.

وأشار عوض إلى أن قرار رفع الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يأتي تنفيذاً للقانون رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على آلية سنوية لزيادة الحدين في إطار تحسين المعاشات.

من المتوقع أن يبدأ صرف زيادة المعاشات في يناير 2024، حيث يمكن للمواطنين سحب المعاشات بالزيادة من خلال ماكينات الصرف الآلي “ATM”، ومنافذ البريد المصري، والمحافظ الإلكترونية لشبكات الهواتف المحمولة، ومنافذ شركة “فوري”.