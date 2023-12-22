بعد قرار لجنة التسعير .. ننشر سعر أنبوبة البوتاجاز الجديد+ أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

سعر أنبوبة البوتجاز الجديد سوف نوضحها من خلال هذا المقال وذلك بعد أن شهد سعر البنزين ارتفاعًا في الآونة الأخيرة ما تسبب في زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز أيضًا والذي أدى إلى طرح الكثير من الأسئلة لدى المصريين الراغبين في التعرف على أحدث الأسعار التي سجلتها أنبوبة البوتاجاز.

سعر أنبوبة البوتاجاز الجديد

سعر أنبوبة البوتاجاز الجديد، سجل سعر الأنبوبة زيادة عالية للغاية بالتزامن مع ارتفاع سعر السولار حيث وصل سعر الأنابيب لما يلي:

بلغ سعر أنبوبة البوتاجاز الحديثة الفارغة في مصر اليوم نحو 650 جنيه مصري.

كما وصل سعر الأنبوبة الفارغة في المستودعات الحكومية نحو 450 جنيه وقد تصل إلى 550 جنيه مصري.

وبالنسبة للأنبوبة المستعملة فقد وصل سعرها فارغة في مصر اليوم نحو 350 جنيه وقد تصل إلى سعر 450 جنيه مصري.

أسعار تركيب الأنابيب في مصر اليوم

من خلال النقاط التالية سوف نعرض لكم أحدث ما توصلت إليه أسعار تركيب الأنابيب في مصر وذلك وفقًا لزيادة سعر السولار كما يلي:

وصل سعر السولار نحو 8.25 جنيه وذلك للتر الواحد.

كما وصل سعر أنبوبة البوتاجاز الخاصة بالغاز الطبيعي والبالغة سعة 12.5 كجم نحو 75 جنيه مصري.

كما وصل سعر أنبوبة البوتاجاز سعة 25 كجم نحو 150 جنيه مصري.

أسعار البنزين اليوم

شهد البنزين ارتفاع كبير في سعره اليوم حيث أعلنت وزارة البترول عن تحريك أسعار البنزين ليصل سعره لما يلي: